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Бирюков Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Бирюков Алексей Иванович

Мать: Бирюкова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Бирюков Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Евдокия

Смерть
Неизвестно