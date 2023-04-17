Бирюков Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Бирюков Алексей Иванович
Мать: Бирюкова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бирюков Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюкова Евдокия
Смерть
Неизвестно