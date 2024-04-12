Бирюкова Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Бирюков Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бирюков Фаддей Алексеевич
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Бирюков Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно