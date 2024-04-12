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Бирюкова Марфа Ивановна

Место рождения

Песочное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Песочное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Бирюков Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Бирюков Фаддей Алексеевич

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Бирюков Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Бирюков Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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