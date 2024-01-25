Головочесова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головочесова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Головочесов Николай Никитич

Отец ребёнка: Головочесов Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Никитична

Отец ребёнка: Головочесов Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Никитична

Отец ребёнка: Головочесов Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головочесов Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
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