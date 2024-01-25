Головочесова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Головочесов Николай Никитич
Отец ребёнка: Головочесов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Никитична
Отец ребёнка: Головочесов Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Никитична
Отец ребёнка: Головочесов Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно