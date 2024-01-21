Кравченко (Зозуля) Валентина Михайловна
Место рожденияНовоминская
Дата рождения13.06.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1943
Отец: Зозуля Михаил Сергеевич
Мать: Зозуля Мария Антоновна
Новоминская
Рождение ребёнка
10.04.1967
Дочь: Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Кравченко Виктор Афанасьевич
Новоминская
Рождение ребёнка
14.08.1971
Дочь: Кравченко Галина Викторовна
Отец ребёнка: Кравченко Виктор Афанасьевич
Новоминская
Рождение ребёнка
07.04.1976
Дочь: Северин Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Кравченко Виктор Афанасьевич
Новоминская
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно