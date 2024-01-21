Кравченко (Зозуля) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Зозуля) Валентина Михайловна

Место рождения

Новоминская

Дата рождения

13.06.1943

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1943

Отец: Зозуля Михаил Сергеевич

Мать: Зозуля Мария Антоновна

Новоминская
Рождение ребёнка
10.04.1967

Дочь: Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Кравченко Виктор Афанасьевич

Новоминская
Рождение ребёнка
14.08.1971

Дочь: Кравченко Галина Викторовна

Отец ребёнка: Кравченко Виктор Афанасьевич

Новоминская
Рождение ребёнка
07.04.1976

Дочь: Северин Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Кравченко Виктор Афанасьевич

Новоминская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Виктор Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Виктор Афанасьевич

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