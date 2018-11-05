Кравченко Виктор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Виктор Афанасьевич

Кравченко Виктор Афанасьевич

Место рождения

Новоминская

Дата рождения

31.01.1939

Дата смерти

05.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1939

Отец: Кравченко Афанасий Прокофьевич

Мать: Кравченко Ирина Степановна

Новоминская
Рождение ребёнка
10.04.1967

Дочь: Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Кравченко Валентина Михайловна

Новоминская
Рождение ребёнка
14.08.1971

Дочь: Кравченко Галина Викторовна

Мать ребёнка: Кравченко Валентина Михайловна

Новоминская
Рождение ребёнка
07.04.1976

Дочь: Северин Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Кравченко Валентина Михайловна

Новоминская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Валентина Михайловна

Смерть
05.11.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close