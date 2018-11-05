Кравченко Виктор Афанасьевич
Место рожденияНовоминская
Дата рождения31.01.1939
Дата смерти05.11.2018
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1939
Новоминская
Рождение ребёнка
10.04.1967
Дочь: Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Кравченко Валентина Михайловна
Новоминская
Рождение ребёнка
14.08.1971
Дочь: Кравченко Галина Викторовна
Мать ребёнка: Кравченко Валентина Михайловна
Новоминская
Рождение ребёнка
07.04.1976
Дочь: Северин Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Кравченко Валентина Михайловна
Новоминская
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2018