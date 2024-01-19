Розов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1824
Рождение ребёнка
14.01.1826 ст.
Мать ребёнка: Розова Елизавета Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Вологодской Духовной Консистории, Коллежский Регистратор.
Смерть
1825