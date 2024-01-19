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Розов Иван Григорьевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1824

Жена: Розова Елизавета Матвеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1826 ст.

Сын: Розов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Розова Елизавета Матвеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Служитель Вологодской Духовной Консистории, Коллежский Регистратор.
Смерть
1825
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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