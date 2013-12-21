Шилов Алексей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1960
Дата смерти21.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1960
Отец: Шилов Алексей Анатольевич
Мать: Шилова Тамара Фроловна
Бракосочетание
22.01.1982
им. Карла Либкнехта, Курчатовский район, Курская область
Рождение ребёнка
22.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шилова Марика Александровна
Смерть
21.12.2013