Шилов Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилов Алексей Анатольевич

Шилов Алексей Анатольевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.08.1960

Дата смерти

21.12.2013

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

1964 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1960

Отец: Шилов Алексей Анатольевич

Мать: Шилова Тамара Фроловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.01.1982

Жена: Шилова Марика Александровна

им. Карла Либкнехта, Курчатовский район, Курская область
Рождение ребёнка
22.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова Марика Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.12.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close