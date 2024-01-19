Иван Хрисанфович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрисанф Александров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1875
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Синклитикия Георгиева
Бракосочетание
До 1875
Жена: Синклитикия Георгиева
Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Место жительства
1875
Смерть
Неизвестно