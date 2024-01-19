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Иван Хрисанфович

Место рождения

Шелыгино, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрисанф Александров

Мать: не указана

Шелыгино, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.01.1875

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Синклитикия Георгиева

Бракосочетание
До 1875

Жена: Синклитикия Георгиева

Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Место жительства
1875
Шелыгино, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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