деревня Шелыгино, деревня Шелыгино, Лухский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Шелыгино

Лухский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Юрьевецкой уезд
11178Шолыгино, д.при рч. Печуге.799268790
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Покровская волость
61. Шолыгино, деревня бывшая владельческая, при речке Печиге, дворов 37, жителей 220, овчинный завод, 2 кузницы

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Юрьевецкий уезд, Покровская волость
Шелыгино д.рч. Печуга78322441141303 овч., сап-вал. з.овчин., лесн.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Лухский район
587005Шелыгинодеревня56°56'42°08'O-38-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Лухский муниципальный район, Рябовское сельское поселение
24615428201д Шелыгинодеревня
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