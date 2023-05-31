Кузнецов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1902

Дочь: Ларина Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
госслужащий в банке
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно