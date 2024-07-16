Хафиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЧЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тажылбанат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Хакимова Фахрниса Хафизовна

Мать ребёнка: не указана

Большое Нуркеево, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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