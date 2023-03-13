Петръ Григорьевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Камаюръ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Камаюръ
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Торгашева Авдотья
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Камаюръ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Камаюръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Камаюръ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Сергеева