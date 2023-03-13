Петръ Григорьевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петръ Григорьевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Камаюръ
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Камаюръ
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Торгашева Авдотья

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Камаюръ
Рождение ребёнка
1775

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Камаюръ
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Камаюръ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Сергеева