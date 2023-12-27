Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

02.01.1874

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1837

Сын: Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Демин Матвей Дементьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 27.03.1837

Муж: Демин Матвей Дементьевич

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Маркушина Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Демин Матвей Дементьевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Демин Матвей Дементьевич

Рождение ребёнка
21.03.1849

Дочь: Шитова Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Демин Матвей Дементьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1851

Дочь: Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Демин Матвей Дементьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.01.1874
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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