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Калмыков ИВАН ЕФИМОВИЧ

Место рождения

Россия, Тульская.губ, Алексинский у, Савинская вол, с-цо/дер.Злобино. ныне Заокский р-н Тульск.обл.

Дата рождения

С 13.03.1829 ст.

Дата смерти

Около 20.03.1903 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
С 13.03.1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тульская.губ, Алексинский у, Савинская вол, с-цо/дер.Злобино. ныне Заокский р-н Тульск.обл.
Православного вероисповедания. Раскольник/старовер.
Рождение ребёнка
25.10.1857

Дочь: Николаева АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Калмыкова ФЕДОСИЯ ИВАНОВНА

Злобино, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 20.03.1903 ст.
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