Калмыков ИВАН ЕФИМОВИЧ
Место рожденияРоссия, Тульская.губ, Алексинский у, Савинская вол, с-цо/дер.Злобино. ныне Заокский р-н Тульск.обл.
Дата рожденияС 13.03.1829 ст.
Дата смертиОколо 20.03.1903 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
С 13.03.1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Тульская.губ, Алексинский у, Савинская вол, с-цо/дер.Злобино. ныне Заокский р-н Тульск.обл.
Православного вероисповедания. Раскольник/старовер.
Рождение ребёнка
25.10.1857
Дочь: Николаева АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА
Мать ребёнка: Калмыкова ФЕДОСИЯ ИВАНОВНА
Злобино, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 20.03.1903 ст.