Николаева (Калмыкова) АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА
Место рождения
Дата рождения25.10.1857
Дата смерти20.09.1927 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1857
Отец: Калмыков ИВАН ЕФИМОВИЧ
Бракосочетание
25.04.1875 ст.
Будучи сыном раскольницы/старообрядчицы женился на дочери раскольника/старообрядчика (старовера) и вряд ли это былО СЛУЧАЙНОСТЬЮ.😎🥸☝️☝️☝️
Рождение ребёнка
03.04.1888
Дочь: Бабкина (Николаева-Тулякова) ИРИНА НИКАНОРОВНА
Отец ребёнка: Николаев-Туляков НИКАНОР СТЕПАНОВИЧ
Родилась:с-цо Городна(я) Малая(Средняя),Липецкая вол., Каширский у.(Ясногорский р-н), Тульск.губ./ обл., шо на реч.Городёнке. Ныне не существует.