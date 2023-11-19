Николаева (Калмыкова) АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Калмыкова) АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА

Место рождения

Злобино, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.10.1857

Дата смерти

20.09.1927 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1857

Отец: Калмыков ИВАН ЕФИМОВИЧ

Мать: Калмыкова ФЕДОСИЯ ИВАНОВНА

Злобино, Заокский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
25.04.1875 ст.

Муж: Николаев-Туляков НИКАНОР СТЕПАНОВИЧ

Будучи сыном раскольницы/старообрядчицы женился на дочери раскольника/старообрядчика (старовера) и вряд ли это былО СЛУЧАЙНОСТЬЮ.😎🥸☝️☝️☝️
Рождение ребёнка
03.04.1888

Дочь: Бабкина (Николаева-Тулякова) ИРИНА НИКАНОРОВНА

Отец ребёнка: Николаев-Туляков НИКАНОР СТЕПАНОВИЧ

Родилась:с-цо Городна(я) Малая(Средняя),Липецкая вол., Каширский у.(Ясногорский р-н), Тульск.губ./ обл., шо на реч.Городёнке. Ныне не существует.
Смерть
20.09.1927 ст.

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