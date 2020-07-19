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Нуруллин Ринат Радикович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

03.03.1981

Дата смерти

19.07.2020

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.07.2020
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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