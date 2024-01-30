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Lindrop Kreet
Lindrop Kreet
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1818
Дата смерти
1820
Пол
Женский
Отец
Lindrop Jaan
1764 г.р.
Мать
Lindrop (Arjasepa Perest) Ann
1778 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец:
Lindrop Jaan
Мать:
Lindrop Ann
Смерть
1820
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