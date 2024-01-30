Lindrop Kreet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lindrop Kreet

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1820

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Lindrop Jaan

Мать: Lindrop Ann

Смерть
1820
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