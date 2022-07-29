Грош Эдуард Артурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1936
Дата смерти29.07.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Вертолетчик
Смерть
29.07.2022