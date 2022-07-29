Грош Эдуард Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грош Эдуард Артурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1936

Дата смерти

29.07.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Вертолетчик
Смерть
29.07.2022
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край