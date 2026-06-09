Грош (Кизлова) Адель Дмитриевна
женский, родилась 09.01.1939, Армавир, город Армавир, Краснодарский край
умерла 2024, Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
МатьХорошева (Крылова) Руфина Александровна01.09.1911 ст. г.р.
Супруги
Грош Эдуард Артурович22.05.1936 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1939
Отец: не указан
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грош Эдуард Артурович
Смерть
2024