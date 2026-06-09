Грош (Кизлова) Адель Дмитриевна 09.01.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Грош (Кизлова) Адель Дмитриевна

Автор
ИХ
Хорошев И.

женский, родилась 09.01.1939, Армавир, город Армавир, Краснодарский край

умерла 2024, Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Мать
Хорошева (Крылова) Руфина Александровна01.09.1911 ст. г.р.
Супруги
Грош Эдуард Артурович22.05.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1939

Отец: не указан

Мать: Хорошева (Крылова) Руфина Александровна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Работа или профессия
Неизвестно

Библиограф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грош Эдуард Артурович

Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Рождение ребёнка
01.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грош Эдуард Артурович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Смерть
2024
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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