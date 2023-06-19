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Дубинко Матвей Яковлевич

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Дубинко Яков Трофимович

Мать: Дубинко Евдокия Петровна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Лукерья Матвеевна

Мать ребёнка: Дубинко Прасковья Лаврентьевна

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
До 1828

Жена: Дубинко Прасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Дубинко Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Дубинко Прасковья Лаврентьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дубинко Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Дубинко Прасковья Лаврентьевна

Краснокутск, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно