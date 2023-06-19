Дубинко Матвей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Дубинко Яков Трофимович
Мать: Дубинко Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Лукерья Матвеевна
Мать ребёнка: Дубинко Прасковья Лаврентьевна
Бракосочетание
До 1828
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дубинко Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Дубинко Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дубинко Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Дубинко Прасковья Лаврентьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно