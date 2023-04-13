Дубинко Прасковья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Лукерья Матвеевна
Отец ребёнка: Дубинко Матвей Яковлевич
Бракосочетание
До 1828
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дубинко Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Дубинко Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дубинко Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Дубинко Матвей Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно