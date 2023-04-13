Дубинко Прасковья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинко Прасковья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Лукерья Матвеевна

Отец ребёнка: Дубинко Матвей Яковлевич

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
До 1828

Муж: Дубинко Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Дубинко Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Дубинко Матвей Яковлевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дубинко Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Дубинко Матвей Яковлевич

Краснокутск, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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