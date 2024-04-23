Литвинова (Безрукова) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Безрукова) Любовь Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
17.10.1879

Дочь: Литвинова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Литвинова Евгения Петровна

Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
27.01.1889

Сын: Литвинов Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
28.02.1890

Дочь: Дроздова (Литвинова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.1892

Дочь: Литвинова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
25.02.1895

Сын: Литвинов Павел Петрович

Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
28.05.1897

Сын: Литвинов Федор Петрович

Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
21.08.1899

Сын: Литвинов Иван Петрович

Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1902

Дочь: Литвинова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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