Литвинова (Безрукова) Любовь Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1879
Дочь: Литвинова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Литвинова Евгения Петровна
Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1889
Сын: Литвинов Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1890
Дочь: Дроздова (Литвинова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1892
Дочь: Литвинова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1895
Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1897
Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
21.08.1899
Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1902
Дочь: Литвинова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Литвинов Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно