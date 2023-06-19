Кондюрина (Угрюмова) Екатерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Угрюмова) Екатерина Емельяновна

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иосифович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иосифович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кондюрин Иван Семенович

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иосифович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иосифович

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Семен Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно