Кондюрина (Угрюмова) Екатерина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иосифович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иосифович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иосифович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кондюрин Семен Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно