Зубарева (Боровская) Клавдия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти14.11.1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Боровской Семен Иванович
Мать: Боровская Вера Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубарев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.02.1938
Дочь: Дудникова (Зубарева) Людмила Тимофеевна
Отец ребёнка: Зубарев Тимофей Алексеевич
Смерть
14.11.1976