Зубарева (Боровская) Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Боровская) Клавдия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

14.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Боровской Семен Иванович

Мать: Боровская Вера Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубарев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.02.1938

Дочь: Дудникова (Зубарева) Людмила Тимофеевна

Отец ребёнка: Зубарев Тимофей Алексеевич

Смерть
14.11.1976

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