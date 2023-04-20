Давидюк Елена Евфремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидюк Елена Евфремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Давидюк Пётр Тарасович

Отец ребёнка: Давидюк Тарас Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давидюк Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Давидюк Тарас Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давидюк Александра Тарасовна

Отец ребёнка: Давидюк Тарас Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давидюк Иван Тарасович

Отец ребёнка: Давидюк Тарас Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давидюк Милет Тарасович

Отец ребёнка: Давидюк Тарас Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давидюк Валентин Тарасович

Отец ребёнка: Давидюк Тарас Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидюк Тарас Семёнович

Смерть
Неизвестно