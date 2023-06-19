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Акилова Анна

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кирила Акиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кириковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кирила Акиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кириковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кирила Акиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кириковъ Матвей

Отец ребёнка: Кирила Акиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирила Акиловъ