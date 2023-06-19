Акилова Анна
Место рождения
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кирила Акиловъ
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кириковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кирила Акиловъ
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кириковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кирила Акиловъ
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кириковъ Матвей
Отец ребёнка: Кирила Акиловъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирила Акиловъ