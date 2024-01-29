Бровкина Матрена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина Матрена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бровкин Петр Петрович

Отец ребёнка: Бровкин Петр Александрович

Николо-Гора, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бровкина Александра Петровна

Отец ребёнка: Бровкин Петр Александрович

Смерть
Неизвестно
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