Сорокина Дарья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Дарья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Сорокин Михаил Филимонович

Отец ребёнка: Сорокин Филимон Аникин

д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Хиония Филимоновна

Отец ребёнка: Сорокин Филимон Аникин

д. Минина Гора, Матина тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Филимон Аникин

д. Минина Гора, Матина тож
Смерть
Неизвестно
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