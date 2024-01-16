Сорокина Дарья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сорокин Михаил Филимонович
Отец ребёнка: Сорокин Филимон Аникин
д. Минина Гора, Матина тож
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Хиония Филимоновна
Отец ребёнка: Сорокин Филимон Аникин
д. Минина Гора, Матина тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Минина Гора, Матина тож
Смерть
Неизвестно