Стефанья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаченко (Федоренко) Дуня Семеновна
Отец ребёнка: Федоренко Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоренко Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоренко Семен Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Сын: Федоренко Павел Семенович
Отец ребёнка: Федоренко Семен Яковлевич
Королишки, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Федоренко Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Федоренко Семен Яковлевич
Смерть
1921