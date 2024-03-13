Стефанья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаченко (Федоренко) Дуня Семеновна

Отец ребёнка: Федоренко Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Иван Семенович

Отец ребёнка: Федоренко Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Петр Семенович

Отец ребёнка: Федоренко Семен Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Федоренко Павел Семенович

Отец ребёнка: Федоренко Семен Яковлевич

Королишки, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Федоренко Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Федоренко Семен Яковлевич

Смерть
1921

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