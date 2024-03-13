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Федоренко Павел Семенович

Место рождения

Королишки, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Федоренко Семен Яковлевич

Мать: Стефанья

Королишки, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буренкова Александра Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бедня, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.11.1929

Дочь: Будаева (Федоренко) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Буренкова Александра Васильевна

Бедня, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1931

Сын: Федоренко Николай Павлович

Мать ребёнка: Буренкова Александра Васильевна

Смерть
1942

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