Федоренко Павел Семенович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Федоренко Семен Яковлевич
Мать: Стефанья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1929
Дочь: Будаева (Федоренко) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Буренкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.1931
Сын: Федоренко Николай Павлович
Мать ребёнка: Буренкова Александра Васильевна
Смерть
1942