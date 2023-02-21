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Местникова Вера Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993

Отец: Местников Тимофей Николаевич

Мать: Местникова Надежда Ивановна