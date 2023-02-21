Местников Тимофей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Местникова Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Местникова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Местникова Валерия Тимофеевна
Мать ребёнка: Местникова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно