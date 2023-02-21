Местников Тимофей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Местников Тимофей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Местникова Вера Тимофеевна

Мать ребёнка: Местникова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Местникова Валерия Тимофеевна

Мать ребёнка: Местникова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Местникова Надежда Ивановна

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