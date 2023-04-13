Селезнева Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1921
Сын: Селезнев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домашнее хозяйство
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно