Селезнева Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1921

Сын: Селезнев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Селезнев Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Михаил Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Домашнее хозяйство
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно