Мареятова (Кайкова) Феодосия Степанова
Место рождения
Дата рождения21.05.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1888 ст.
Отец: Акулинин Степан Григорьев
Мать: Кайкова Ирина Петрова
Крещение
24.05.1888 ст.
Воспр: кр Михаил Васильев Рябухин и с. Ж. Александра Козмина Гербачева
Бракосочетание
07.01.1908 ст.
Восприемники: Павел Иванов Кирюхин, Петр Алексеев Крылов, д. Новая Слобода кр Андрей Потапов Богданов и Александр Герасимов Архипов
Рождение ребёнка
09.01.1910
Дочь: Мареятова Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Мареятов Или Марьятов Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Мареятов Или Марьятов Кузьма Иванов
Воспр: мещ. Александр Федоров Елизаров и С. Ключищи кр девица Татьяна Иванова Мареятова
Смерть
Неизвестно