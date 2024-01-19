Мареятова (Кайкова) Феодосия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мареятова (Кайкова) Феодосия Степанова

Место рождения

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.05.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1888 ст.

Отец: Акулинин Степан Григорьев

Мать: Кайкова Ирина Петрова

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
24.05.1888 ст.
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: кр Михаил Васильев Рябухин и с. Ж. Александра Козмина Гербачева
Бракосочетание
07.01.1908 ст.

Муж: Мареятов Или Марьятов Кузьма Иванов

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Восприемники: Павел Иванов Кирюхин, Петр Алексеев Крылов, д. Новая Слобода кр Андрей Потапов Богданов и Александр Герасимов Архипов
Рождение ребёнка
09.01.1910

Дочь: Мареятова Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Мареятов Или Марьятов Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.

Сын: Мареятов Петр Кузьмин

Отец ребёнка: Мареятов Или Марьятов Кузьма Иванов

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: мещ. Александр Федоров Елизаров и С. Ключищи кр девица Татьяна Иванова Мареятова
Смерть
Неизвестно
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