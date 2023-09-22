Никишин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Никишин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно