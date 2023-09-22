Никишин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишин Алексей

Никишин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1836 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Никишин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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