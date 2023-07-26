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Галия
Галия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Асфандияр
1804 г.р.
Мать
Бикташева Гульфираз
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Асфандияр
Мать:
Бикташева Гульфираз
Смерть
Неизвестно
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