Галия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Асфандияр

Мать: Бикташева Гульфираз

Смерть
Неизвестно