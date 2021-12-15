Шакиров Назим Миргалимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1935
Дата смерти15.12.2021
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1965
Дочь: Шакирова Лилия Назимовна
Мать ребёнка: Шакирова (Фаттахова) Джемма Саидовна
Рождение ребёнка
12.07.1968
Сын: Шакиров Марсель Назимович
Мать ребёнка: Шакирова (Фаттахова) Джемма Саидовна
Смерть
15.12.2021
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)