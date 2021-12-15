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Шакиров Назим Миргалимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1935

Дата смерти

15.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1935

Отец: Шакиров Миргалим Шакирович

Мать: Галеева Фахира Сальмоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакирова (Фаттахова) Джемма Саидовна

Рождение ребёнка
22.11.1965

Дочь: Шакирова Лилия Назимовна

Мать ребёнка: Шакирова (Фаттахова) Джемма Саидовна

Рождение ребёнка
12.07.1968

Сын: Шакиров Марсель Назимович

Мать ребёнка: Шакирова (Фаттахова) Джемма Саидовна

Смерть
15.12.2021
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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