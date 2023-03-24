Коваленко Михаил Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1903
Отец: Коваленко Ермолай
Мать: Коваленко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваленко Любовь
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-майор пути и строительства
Смерть
Неизвестно