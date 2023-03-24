Коваленко Михаил Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Михаил Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1903

Отец: Коваленко Ермолай

Мать: Коваленко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Любовь

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-майор пути и строительства
Смерть
Неизвестно