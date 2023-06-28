Вохмянин Стефан/Степан Львов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.02.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вохмянин Лев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Вохмянин Иван Степанович/Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1903
Сын: Вохмянин Иосиф Степанович/Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1915