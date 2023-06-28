Вохмянин Стефан/Степан Львов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохмянин Стефан/Степан Львов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вохмянин Лев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Вохмянин Иван Степанович/Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1903

Сын: Вохмянин Иосиф Степанович/Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Подугоряна, Даровской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Возмянина Дарья Ефремовна

Смерть
22.02.1915
Подугоряна, Даровской муниципальный район, Кировская область