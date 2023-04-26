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Кирпичникова Вера Белоусова

Место рождения

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Белоусов (комаровка) Федор Иванович

Мать: Белоусова (комаровка) Анастасия Алексеевна

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1900

Дочь: Евдокия Никаноровна

Отец ребёнка: не указан

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
06.10.1903

Муж: Кирпичников Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: Меланья Кирпичникова

Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1905

Сын: Кирпичников Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кирпичников Вов Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно