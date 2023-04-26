Кирпичникова Вера Белоусова
Место рожденияСело Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1900
Дочь: Евдокия Никаноровна
Отец ребёнка: не указан
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
06.10.1903
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: Меланья Кирпичникова
Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
04.12.1905
Сын: Кирпичников Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кирпичников Вов Александр Евдокимович
Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович
Смерть
Неизвестно