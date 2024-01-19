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Елена Иванова

Место рождения

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.01.1844 ст.

Муж: Никифор Прохоров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1848 ст.

Сын: Зарубин Матвей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Прохоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Александрова Варвара Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Прохоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.12.1861 ст.

Сын: Федикин Севастьян Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Прохоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1864 ст.

Дочь: Фекла Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Прохоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1866 ст.

Дочь: Матрена Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Прохоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Саломатин Петр Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Прохоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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