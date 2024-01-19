Елена Иванова
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1844 ст.
Муж: Никифор Прохоров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1848 ст.
Отец ребёнка: Никифор Прохоров
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Александрова Варвара Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Прохоров
Рождение ребёнка
13.12.1861 ст.
Сын: Федикин Севастьян Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Прохоров
Рождение ребёнка
24.09.1864 ст.
Дочь: Фекла Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Прохоров
Рождение ребёнка
1866 ст.
Дочь: Матрена Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Прохоров
Рождение ребёнка
1867 ст.
Отец ребёнка: Никифор Прохоров
Смерть
Неизвестно