Заровняев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения12.01.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1852 ст.
Бракосочетание
19.10.1869 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.
Сын: Заровняев Стефан Павлович
Мать ребёнка: Заровняева Параскева Ипатова
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Заровняев Михаил Павлович
Мать ребёнка: Заровняева Параскева Ипатова
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Заровняев Андрей Павлович
Мать ребёнка: Заровняева Параскева Ипатова
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.
Дочь: Кочергина Парасковья Павловна
Мать ребёнка: Заровняева Параскева Ипатова
Смерть
Неизвестно