Заровняева Фекла Васильевна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Заровняева Фекла Васильевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1818

умерла Неизвестно

Супруги
Заровняев Иван Ефимович1818 г.р.
Дети
(Заровняева) Акилина Ивановна1841 г.р.
(Заровняева) Катерина Ивановна1843 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровняев Иван Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Заровняева) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Заровняева) Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Заровняева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ефремова (Заровняева) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
31.01.1849

Сын: Заровняев Федор Иванович

Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
30.06.1850

Сын: Заровняев Филипп Иванович

Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
12.01.1852 ст.

Сын: Заровняев Павел Иванович

Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Заровняева) Апросинья Ивановна

Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
24.09.1858

Сын: Заровняев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
14.05.1862

Сын: Заровняев Константин Иванович

Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.