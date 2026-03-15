Заровняева Фекла Васильевна
женский, родилась 1818
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Заровняева) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович
Дочь: (Заровняева) Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович
Дочь: (Заровняева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович
Дочь: Ефремова (Заровняева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович
Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович
Сын: Заровняев Филипп Иванович
Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович
Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович
Дочь: (Заровняева) Апросинья Ивановна
Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович
Сын: Заровняев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович
Сын: Заровняев Константин Иванович
Отец ребёнка: Заровняев Иван Ефимович