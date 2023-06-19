Григорий Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Прокофий Игнатович
Мать: Софья Кирилловна
Рождение ребёнка
1698
Сын: Самойло Григорьевич
Мать ребёнка: Матрона Илларионовна
Рождение ребёнка
1703
Сын: Куприян Григорьевич
Мать ребёнка: Матрона Илларионовна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Матрона Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Илларионовна
Смерть
Неизвестно