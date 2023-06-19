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Григорий Прокофьевич

Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Прокофий Игнатович

Мать: Софья Кирилловна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1698

Сын: Самойло Григорьевич

Мать ребёнка: Матрона Илларионовна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1703

Сын: Куприян Григорьевич

Мать ребёнка: Матрона Илларионовна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1714

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Матрона Илларионовна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Илларионовна

Смерть
Неизвестно