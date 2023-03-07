Матрона Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Самойло Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1703
Сын: Куприян Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1714
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Прокофьевич
Смерть
Неизвестно