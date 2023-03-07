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Матрона Илларионовна

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Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1671 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1698

Сын: Самойло Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1703

Сын: Куприян Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1714

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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