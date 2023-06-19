Литовченко (Кирсань) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литовченко (Кирсань) Анна Ильинична

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Место рождения

Кринички, Дніпропетровська область

Дата рождения

25.02.1906

Дата смерти

30.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1906

Отец: Кирсань Илья Иосифович

Мать: Кирсань Устиния Федотовна

Кринички, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Литовченко Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Литовченко Леонтий Наумович

Кринички, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Литовченко Матрёна Леонтьевна

Отец ребёнка: Литовченко Леонтий Наумович

Кринички, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.08.1926

Дочь: Бурлева Вера Леонтьевна

Отец ребёнка: Литовченко Леонтий Наумович

Кринички, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литовченко Леонтий Наумович

Кринички, Дніпропетровська область
Смерть
30.05.1986
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область