Литовченко (Кирсань) Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения25.02.1906
Дата смерти30.05.1986
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1906
Отец: Кирсань Илья Иосифович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Литовченко Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Литовченко Леонтий Наумович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Литовченко Матрёна Леонтьевна
Отец ребёнка: Литовченко Леонтий Наумович
Рождение ребёнка
26.08.1926
Дочь: Бурлева Вера Леонтьевна
Отец ребёнка: Литовченко Леонтий Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1986
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область