Литовченко Матрёна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитовченко Матрёна Леонтьевна

Литовченко Матрёна Леонтьевна

Место рождения

Кринички, Дніпропетровська область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Литовченко Леонтий Наумович

Мать: Литовченко Анна Ильинична

Кринички, Дніпропетровська область
Смерть
1928
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close