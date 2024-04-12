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Литовченко Василий Леонтьевич
Литовченко Василий Леонтьевич
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Древо
Место рождения
Кринички
, Дніпропетровська область
Дата рождения
1922
Дата смерти
1926
Пол
Мужской
Отец
Литовченко Леонтий Наумович
1901 г.р.
Мать
Литовченко (Кирсань) Анна Ильинична
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Литовченко Леонтий Наумович
Мать:
Литовченко Анна Ильинична
Кринички
, Дніпропетровська область
Смерть
1926
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