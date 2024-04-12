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Литовченко Василий Леонтьевич

Место рождения

Кринички, Дніпропетровська область

Дата рождения

1922

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Литовченко Леонтий Наумович

Мать: Литовченко Анна Ильинична

Кринички, Дніпропетровська область
Смерть
1926
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