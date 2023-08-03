Парфен Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфен Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710 ст.

Дата смерти

1768 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710 ст.

Отец: Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731 ст.

Сын: Филат Парфенович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1736 ст.

Сын: Матвей Парфенович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Фока Парфенович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
1768 ст.