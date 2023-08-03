Парфен Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710 ст.
Дата смерти1768 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710 ст.
Отец: Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.
Сын: Филат Парфенович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1736 ст.
Сын: Матвей Парфенович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1746 ст.
Сын: Фока Парфенович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
1768 ст.