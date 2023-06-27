Бурмагина (Левинская) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1903
Дата смерти08.03.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Семёнова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Бурмагин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
02.04.1929
Дочь: Груздева Вера Александровна
Отец ребёнка: Бурмагин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1931
Дочь: Титова Анна Александровна
Отец ребёнка: Бурмагин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1933
Дочь: Бурмагина Таисия Александровна
Отец ребёнка: Бурмагин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1972