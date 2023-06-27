Бурмагина (Левинская) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмагина (Левинская) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1903

Дата смерти

08.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Семёнова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Бурмагин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
02.04.1929

Дочь: Груздева Вера Александровна

Отец ребёнка: Бурмагин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.1931

Дочь: Титова Анна Александровна

Отец ребёнка: Бурмагин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
17.10.1933

Дочь: Бурмагина Таисия Александровна

Отец ребёнка: Бурмагин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурмагин Александр Михайлович

Смерть
08.03.1972